Rusya'dan Trump ile ilgili dikkat çeken açıklama

Rusya'dan, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişime geçme isteğiyle ilgili açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in, Trump'ın isteğini memnuniyetle karşılayacağını belirterek "Bu konuda henüz herhangi bir talep olmadı." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya'dan Trump ile ilgili dikkat çeken açıklama
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Dmitriy Peskov, ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve yakın zamanda görevi devralmaya hazırlanan Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişime geçme isteğini değerlendirdi. Peskov, Putin'in ABD yönetimiyle diyalog kurmaya hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini belirtti.

Peskov, "Bu konuda henüz herhangi bir talep olmadı. Trump'ın göreve başlamasını beklemek daha doğru olur. Ancak Trump'ın göreve başladıktan sonra en üst düzeyde temasları yeniden başlatma yönündeki siyasi iradesi değişmezse elbette Putin, bunu memnuniyetle karşılayacak." diye konuştu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, Grönland ve Panama Kanalı'nın ABD'nin kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Peskov, bu konulardaki gelişmeleri takip ettiklerini ve bunların, ABD'nin Danimarka ve Panama ile ilişkilerini ilgilendiren konular olduğunu söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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