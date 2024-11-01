Rusya'dan Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Suriye arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlaması için Moskova'nın aktif rol üstlendiğini açıkladı.

Kazan'daki BRICS zirvesinin ardından gazetecilerle bir araya gelen Lavrov, Türkiye - Suriye diyaloğu için hem Ankara'dan hem de Şam'dan ciddi sinyaller aldıklarını söyledi. Lavrov, Rusya'nın müzakere sürecine yeniden dönülmesinde aktif olacağını belirtti.

Bakan Lavrov, "Her iki başkentten de diyaloğun yeniden başlatılmasına ciddi ilgi duyulduğuna dair sinyaller geldiğinden, müzakere sürecinin hızla yeniden başlatılmasını aktif bir şekilde teşvik edeceğiz." dedi.

"Şam ve Ankara’nın pozisyonlarında ortaya çıkan görüş ayrılıkları müzakere sürecinin duraklamasına neden oldu" diyen Lavrov, Türkiye'nin prensip olarak Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını teyit ettiğine dikkat çekti. Suriye hükümetinin "öncelikle Türk askeri birliklerinin çekilmesinde" ısrar ettiğini hatırlatan Lavrov, "Ankara, birliklerin çekilmesi konusunu daha sonra ele almayı teklif ediyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuk yapma isteğini de değerlendirdi. Lavrov, "Ne yazık ki Ankara, Kiev rejimiyle askeri-teknik alandaki işbirliğini sürdürüyor. Türk silahları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rus askeri personelini ve sivil vatandaşları öldürmek için kullanılıyor. Türk yönetiminin arabuluculuk hizmetleri sağlamaya hazır olduğuna ilişkin açıklamaları göz önüne alındığında, bu durumun şaşkınlık yaratmaması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Türkiye’nin BRICS’e önemli katkı sunacağını da belirtti.