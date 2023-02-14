Rusya'dan Türkiye'ye yüzlerce ısıtıcılı çadır
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremzedeler için yüzlerce ısıtıcılı çadır ve 9 bin yalıtımlı uyku tulumunu Türkiye'ye gönderdi.
Rusya'dan yüzlerce ısıtıcılı çadır ve 9 bin yalıtımlı uyku tulumları başta olmak üzere 36 tonluk ek insani yardım malzemeleri dün gece afet bölgesi Malatya’ya ulaştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kışlık çadırların her birinin 30 kişilik olduğunu vurguladı.
Kaynak: DHA
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