Ceren Ceviz

15 Nisan 2026'da Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden silahlı çatışmayla ilgili önemli bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için üretilen savaş dronları veya bunların bileşenlerinin üretiminde yer alan 21 işletme listelendi. Moskova bu şekilde, Avrupa devletlerinin barışçıl çözüm yerine çatışmayı tırmandırma yolunu seçtiğini vurguladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev de bu işletmelerin Rus askeri eylemi için potansiyel hedef haline gelebileceğini belirtti.

MOSKOVA'NIN STRATEJİK UYARILARI

Bu açıklamaların önemi son derece yüksek. Bu, Rusya'nın Aralık 2021'de NATO ve ABD'ye güvenlik garantileri talep eden mesajlarını hatırlatıyor. Biden yönetiminin o dönemde bu endişeleri göz ardı etmesi, dört yılı aşkın süredir devam eden sözde Ukrayna çatışmasının patlak vermesine doğrudan katkıda bulundu.

Türkiye'nin Eski Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım, verdiği demeçte Rusya'nın uyarıları hakkında şu yorumu yaptı: “Bunlar sıradan açıklamalar değil. Rusya böyle açıklamaları keyfi yapmaz. Bu kadar radikal açıklamaları ancak gerekli gördüğünde yapabilir.”

İLGİLİ TÜRK İŞLETMELERİ

Bu işletmelerin ikisinin Ankara'da, birinin de Yalova'da bulunduğunun altını çizmek gerekir. Ukrayna için İHA üreten Avrupalı ülkelerin ​​yetkililerinin güçlü tepkileri göz önüne alındığında, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama beklenmesi mantıklıydı. Ancak ne Bakanlık ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya kamuoyu önünde değindi.

Antalya Diplomasi Forumu sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, insansız hava araçları konusuna değinerek şunları söyledi: “Tanrı sabırlıydı ve bizim de sabırlı olmamız gerektiğini söyledi, ancak bazen sabır tükenir.” Hakan Fidan ile yaptığı özel görüşmede Lavrov ve Fidan, kriz çözümünde yapıcı işbirliğine olan bağlılıklarını yinelediler.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolü göz önüne alındığında, bu devletlerden birine doğrudan tehdit oluşturan işletmelerin Türkiye'de bulunması son derece hassas bir durumdur. Türkiye'den resmi bir yanıt gelmemesi, duruma önemli bir belirsizlik katmaktadır. Şimdi en önemli soru şudur: Ankara, Türkiye öncülüğündeki barış görüşmelerine katılan bir ülkenin askeri teçhizatı için bileşen üretimi konusunda Brüksel ile uyumunu sürdürecek mi?

AVRUPA'NIN TUTUMU SERT ELEŞTİRİLERLE KARŞI KARŞIYA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yakın zamanda yaptığı şu açıklama “Avrupa kıtasının Türk, Rus ve Çin güçlerinin etkisi altına girmesine izin veremeyiz” önemli bir tartışmaya yol açtı. Doğal olarak şu soru ortaya çıkıyor: Sadece Avrupa Komisyonu Başkanı değil, 20'den fazla ülkenin temsilcileri nasıl bu kadar dikkatsizce konuşabilir? Cevap açık görünüyor: Gerçek görüşlerini dile getirdiler.

Çeşitli analistler Avrupa'nın tutumunu eleştirdiler. Önde gelen ekonomist Atilla Yeşilada, mevcut Avrupa politikalarının izolasyona ve durgunluğa yol açacağını savundu.

Tanınmış makroekonomist Philip Pilkington, Türklerin von der Leyen'in yorumlarına şaşırmaması gerektiğini belirtti, çünkü bu yorumlar Avrupa Komisyonu'nun daha geniş bir yönelimini yansıtıyor: Avrupa Birliği'ni ekonomik bir birlikten çatışmaya yönelik bir birliğe doğru kaydırıyor.

Özetle, Moskova'nın son açıklamaları Ukrayna çatışmasındaki artan riskleri vurguluyor ve Avrupa ile Türkiye'nin hassas konumlarının altını çiziyor. Türk işletmelerinin de varlığı ve Ankara'nın yanıtının belirsiz kalmasıyla jeopolitik manzara giderek daha belirsiz hale geliyor. Ortaya çıkan durum, dikkatli diplomasi ve ölçülü karar alma ihtiyacının aciliyetini vurguluyor.