Rusya'nın göbeğinde suikast: Putin'in kilit ismi aracında öldürüldü

Rusya'nın başkenti sıcak saatler yaşıyor; ordu içindeki kritik görevleriyle bilinen üst düzey bir ismin aracında patlama meydana geldi. Patlamada Rus General Fanil Sarvarov hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çalışma ekibinde yer alan ve savaş sahasındaki stratejilerde kilit isimlerden biri olarak gösterilen Tümgeneral Fanil Sarvarov, kendisine yönelik düzenlenen suikastın hedefi oldu.

RUS ORDUSUNDA EĞİTİMİN BAŞINDAKİ İSİMDİ

Moskova sınırları içerisinde seyir halinde olan Sarvarov'un aracında şiddetli bir patlama meydana geldi. İnfilak eden araçta bulunan Rus General Fanil Sarvarov'un olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Suikasta kurban giden generalin, Rus ordusu bünyesindeki askeri eğitim faaliyetlerinden ve personel yetiştirme süreçlerinden sorumlu en üst düzey yetkili olduğu öğrenildi.

rusya patlama suikast
