Rusya'nın KKTC kararı Yunanistan'ı panikletti! Yunan basını Rusya'yı hedef aldı

Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konsolosluk hizmeti verecek; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi panikte…

Gelişmeler sonrası Yunan basınında, Rusya’yı hedef alan haberler dikkat çekti.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye'ye tavizler vermeye başladığı ve Güney Kıbrıs'ı sırtından bıçakladığı yorumları yer aldı. Mosvoka’nın kararının Kıbrıs sorununun çözümü için olumlu bir gelişme olmadığı iddia edildi. Putin'in, Ukrayna savaşı sonrası Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a karşı tavır aldığına dikkat çekildi.

Rusya’nın KKTC kararı, Rum yönetiminde de yakından takip ediliyor. Cyprus Mail gazetesinin haberinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili gelişmeleri mercek altına aldığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna operasyonu sonrası Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni “dost olmayan ülkeler” listesine eklemişti. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, özellikle Ukrayna savaşı sonrası Güney Kıbrıs'taki Rus nüfusunun ve sermayesinin KKTC'ye kaydığını söylemişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya’nın, Lefkoşa'da konsolosluk hizmetleri başlatma kararını, "KKTC’nin tanınması anlamına gelmese de varlığının kabul edildiğini gösteriyor.” sözleriyle değerlendirmişti.