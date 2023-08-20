Rusya’nın Luna-25 uzay aracı Ay’ın yüzeyine çarptı

Rusya’nın 47 yıl sonra ilk kez Ay’a gönderdiği uzay aracı Luna-25’in kontrolden çıkarak Ay’ın yüzeyine çarptığı açıklandı.

Rusya’nın Luna-25 uzay aracı Ay’ın yüzeyine çarptı
Son Güncelleme:

Rusya’nın 11 Ağustos'ta Ay’a fırlattığı Luna-25 adlı uzay aracından kötü haber geldi. Rusya'nın devlet uzay şirketi Roscosmos tarafından bugün yapılan açıklamada, Luna-25 ile dün yerel saatle 14.57'den kısa bir süre sonra bağlantının kaybedildiği belirtilerek “Araç öngörülemeyen bir yörüngeye girdi ve Ay'ın yüzeyiyle çarpışması sonucu varlığı sona erdi” ifadeleri kullanıldı.

Yarın başarılı iniş yapması beklenen Luna-25’in Ay’ın su izleri tespit edilen güney kutup bölgesinde bir yıl görev yapması planlanıyordu.

Hem ABD hem de Çin Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmiş olsa da, daha önce hiçbir ülke güney kutbuna inmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# rusya # abd # çin
Çok Okunanlar
Lionel Messi 44.kupasını alarak rekor kırdı
Lionel Messi 44.kupasını alarak rekor kırdı
Beşiktaş'ta Nicolas Pepe transferinde kritik saatler
Beşiktaş'ta Nicolas Pepe transferinde kritik saatler
Beşiktaş'a Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'den kötü haber!
Beşiktaş'a Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'den kötü haber!
Türkiye'de düzensiz göç!
Türkiye'de düzensiz göç!
Manchester United'da Fred pişmanlığı!
Manchester United'da Fred pişmanlığı!
Öne Çıkanlar KKTC’den BM’ye Meydan Okuma! Pile-Yiğitler Yolu Tamamlanacak! - Ulusal Kanal KKTC’den BM’ye Meydan Okuma! Pile-Yiğitler Yolu Tamamlanacak! - Ulusal Kanal Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları