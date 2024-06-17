Rusya'nın olmadığı zirveden anlaşma çıkmadı! 16 ülke sonuç bildirisine imza atmadı

İsviçre’nin ev sahipliğinde yapılan Ukrayna Barış Zirvesi, tartışmalarla başladı. Tartışmalarla da sona erdi.

Çoğunluğunu batılı ülkelerin oluşturduğu ve Türkiye dahil 90 ülkenin katıldığı zirvenin sonuç bildirisi, tepki çekti. Maddeler üzerinde anlaşma sağlanamadı. Bildiri oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla kabul edildi.

Hindistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında olduğu 16 ülke ve kuruluş bildiriye imza atmadı. Katılımcılar arasında "gözlemci" konumunda yer alan Brezilya da imza atmayan ülkelerden biri olarak öne çıktı.

Rusya’sız zirvenin sonuç bildirisinde, Ukrayna'nın 'toprak bütünlüğünün' herhangi bir barış anlaşmasının temeli olması gerektiği çağrısı yapıldı.

Bildiride ayrıca nükleer güvenlik, gıda güvenliği ve esir değişimi gibi üç tema öne çıktı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bu temaların Rusya ile müzakereler için "asgari koşullar" olduğunu söyledi.

Zirve, Rusya'nın davet edilmemesi nedeniyle daha başlamadan tepki toplamıştı. Türkiye’yi temsilen zirveye katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zirvenin ilk gününde yaptığı konuşmada, “Rusya’da bu salonda olsaydı bu zirve daha sonuç odaklı olabilirdi” ifadelerini kullanmıştı.