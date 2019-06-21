Rutin halkının sorularını yanıtladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyonlardan her yıl canlı yayınlanan Direkt Hat programında Rus halkının sorularını yanıtladı. Programda siyasal sorunlardan kişisel yaşamına kadar çeşitli alanlarda kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Putin uluslararası konularda da önemli açıklamalarda bulundu.

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2001 yılından itibaren gelenek haline gelen Direkt Hat programında halktan gelen soruları yanıtladı.



Canlı olarak gerçekleştirilen program 4 saat 10 dakika boyunca devam etti.



Rus Devlet Lideri, ülkesi hakkındaki soruların yanı sıra uluslararası konularda da merek edilenleri yanıtladı. Putin, Suriye meselesinde Türkiye ve İran ile ilişkilerine, Amerika'nın dış politikasına, Ukrayna sorununa ve daha birçok uluslar arası konuya değindi.



Programda Suriye meselesi ile soruları cevaplayan Putin, "Biz ne müttefiklerimizi ne çıkarlarımızı ne de prensiplerimizi pazarlık konusu yaparız. Fakat partnerlerimizle belli başlı mühim konuların çözümü için ortak bir anlayışta birleşebilir, uzlaşabiliriz" ifadelerini kullandı.



Suriye meselesine dair bir anlaşmanın "belirgin bir ilerleme kaydettikleri" Türkiye ve İran ile yapılabileceğini söyleyen Putin, ABD gibi ülkelerinde de bu çalışmalara dâhil olabileceğini aktardı. Putin, Türkiye ve İran'la Suriye için anayasa komitesi çalışmaları yapacaklarını söyledi.



Kerç Boğazı Krizi hakkında da konuşan Rus lider, Rusya tarafından tutuklanan Ukraynalı denizcilerin akıbetinin de, Ukrayna'da tutulan Rusya vatandaşlarının akıbetinden bağımsız bir biçimde değerlendirilemeyeceğini belirtti.



Putin'e, yöneltilen bir soru da 'Rusya'nın Batı'yla ne zaman barış yapacağı' şeklindeydi. Rus lider soruyu "Bizi Donbass'ı işgal etmekle suçluyorlar. Bu kocaman bir yalan. Hak ettiğimiz yerde olmak istiyorsak, daha güçlü olmalıyız" şeklinde cevapladı.



Son zamanlarda Amerika ile gerilen ilişkilerine dair de açıklamalarda bulunan Rus lider, ABD ile aralarındaki sorunların çözümü için diyaloğa ihtiyaç olduğunu ifade etti.



Sorunların çözümüne dair herkesin kendi bir görüşünün olduğunu dile getiren Putin , diyalog olmadan ABD ile orta yolu bulmanın mümkün olmadığını vurguladı.



Rusya'nın çeşitli bölgelerinden vatandaşların yönelttiği onlarca soruyu yanıtlayan Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.



ulusal.com.tr