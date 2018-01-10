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Saakaşvili, Ukrayna istihbaratına ifade verdi

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili: "Ülkeyi başka metotlarla yönetecek yeni insanlar bulmalıyız"

Saakaşvili, Ukrayna istihbaratına ifade verdi

 Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ülkeyi başka yollarla yönetecek yeni insanlar bulmak için Ukrayna turuna çıkacağını bildirdi.

Saakaşvili, "suç örgütüne yardımcı olmak" iddiasıyla Ukrayna Güvenlik Servisinde ifade verdi.

İfade sonrası Ukrayna Güvenlik Servisinin binasından çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Saakaşvili, çağdaş Avrupa'da hiç kimsenin barış nitelikli protesto eylemlerini sorgulamadığını ve bu yüzden kimsenin suçlanmadığını belirtti.

Yaptığı protestoların içeriği ve katılımcılarıyla ilgili Ukrayna istihbaratına açıklamalarda bulunduğunu anlatan Saakaşvili, "Yarından itibaren ülkeyi dolaşarak yeni hükümet için insanlar seçmeye başlayacağım. Paramızı çalmayacak, Ukrayna’yı yok etmeyecek, ülkeyi başka metotlarla yönetecek yeni insanlar bulmalıyız." ifadesini kullandı.

Saakaşvili, suç örgütlerine yardım ettiği ve onların suçlarını örttüğü iddiasıyla Ukrayna istihbarat görevlilerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili #istihbarat birimi #Ukrayna
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