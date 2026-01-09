Sadece petrol ve altın değil... ABD neden "değerli elementlere" çökmek istiyor?

ABD Venezuela'da, teknolojide petrolden daha kıymetli olan değerli elementlere gözünü dikti. Çin'e karşı bağımlılığını azaltmak isteyen Washington'un hedefinde sadece petrol ve altın yok. Venezuela'da bulunan bu elementlerin hangi alanlarda kullanıldığı ve stratejik öneminin ne olduğu merak konusu oldu. Ulusal Kanal'a değerlendirmelerde bulunan Teknoloji Uzmanı İlkay Zaman, sürecin başka bir boyutuna dikkat çekti.

Teknoloji Uzmanı İlkay Zaman, Venezuela’nın sahip olduğu kaynaklar bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Zaman, değerli elementlerin yapay zeka açısından stratejik önemde olduğunu belirtti ve bu elementlerin hangi sektörlerde kullanıldığını anlattı.