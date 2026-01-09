Sadece petrol ve altın değil... ABD neden "değerli elementlere" çökmek istiyor?

Teknoloji Uzmanı İlkay Zaman Ulusal Kanal ekranlarına ABD’nin Venezuela hamlesinin sadece petrol için değil; Silikon Vadisi’nin ihtiyacı olan lityum ve değerli elementler için yapılan bir teknoloji hamlesi olduğunu anlattı

Dilek Doğan Dilek Doğan
ABD Venezuela'da, teknolojide petrolden daha kıymetli olan değerli elementlere gözünü dikti. Çin'e karşı bağımlılığını azaltmak isteyen Washington'un hedefinde sadece petrol ve altın yok. Venezuela'da bulunan bu elementlerin hangi alanlarda kullanıldığı ve stratejik öneminin ne olduğu merak konusu oldu. Ulusal Kanal'a değerlendirmelerde bulunan Teknoloji Uzmanı İlkay Zaman, sürecin başka bir boyutuna dikkat çekti.

ABD’nin hamlesinin yalnızca altın ve petrol odaklı olmadığı, bunun aynı zamanda bir teknoloji hamlesi olduğunu belirten Zaman, Silikon Vadisi’ndeki teknoloji devlerinin bitmek bilmeyen enerji ihtiyacının bu süreci tetiklediği belirtti.

Çin ile teknoloji savaşı içinde olan ABD’nin, Venezuela’daki değerli elementlere yöneldiği ifade etti. Çin’in pazardaki payının çok yüksek olduğu, Washington’un bu durumu bozmak için söz konusu hamleyi yaptığını aktardı.

Teknoloji Uzmanı İlkay Zaman, ABD’nin Venezuela’da başta lityum olmak üzere değerli elementlere yönelmeye çalıştığı belirterek bu hamlenin, Venezuela’nın sahip olduğu doğal elementlerle doğrudan bağlantılı olduğu vurguladı.

Çin’e karşı bağımlılığını azaltmak isteyen Washington’un hedefinde yalnızca petrol ve altının olmadığını, değerli elementler açısından Venezuela’nın ciddi bir hazine olduğu ifade etti.

Teknoloji Uzmanı İlkay Zaman, Venezuela’nın sahip olduğu kaynaklar bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Zaman, değerli elementlerin yapay zeka açısından stratejik önemde olduğunu belirtti ve bu elementlerin hangi sektörlerde kullanıldığını anlattı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

ABD Venezuela Lityum
