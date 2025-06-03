Safari kampında trajedi: Ünlü iş insanını aslanlar parçaladı

Namibya’da safari kampında korkunç bir trajedi yaşandı. Alman iş insanı Bernd Kebbel, gece saatlerinde çadırından tuvalet ihtiyacı için indiği sırada aslan saldırısına uğradı. Doğanın korunması için çalışmalarıyla bilinen Kebbel, aynı doğanın içinde vahşice can verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Safari kampında trajedi: Ünlü iş insanını aslanlar parçaladı
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Namibya’nın vahşi doğasında safari tatili yaparken konakladığı kamp alanında hayatını kaybeden 59 yaşındaki ünlü Alman iş insanı Bernd Kebbel, doğanın sert yüzüyle karşılaştı. Olay, Kebbel’in kamp aracının üzerindeki çadırdan tuvalet ihtiyacı için indiği sırada meydana geldi.

Sözcü'ye göre, dişi bir aslan Kebbel’e saldırarak boynundan ısırdı ve ciddi şekilde yaraladı. Çevredeki kamp görevlileri müdahale etmeye çalıştı ancak Kebbel ağır yaralar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Namibya Polis Sözcüsü Immanuel Iiduwa, olayın hemen ardından "insan ve yaban hayatı çatışması" kapsamında resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, kamp alanındaki güvenlik önlemlerini ve saldırının detaylarını araştırıyor. Soruşturma sonuçları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bernd Kebbel, sadece bir iş insanı olarak değil, aynı zamanda Namibya çöl aslanlarının korunmasına verdiği destek ve doğa projeleriyle de tanınıyordu. Trajik biçimde, destek verdiği vahşi doğada hayatını kaybetmesi hem yerel halk hem de çevreci çevrelerde derin üzüntüye yol açtı.

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