Safari tatili kabusa döndü: Türk iş insanı çatışma ortasında kalarak hayatını kaybetti

Türk madencilik sektörünün önde gelen ismi, tatil için gittiği Afrika ülkesinde ateş hattında kalarak hayatını kaybetti.

Silkar Madencilik’in sahibi iş insanı Erdoğan Akbulak, turistik safari amacıyla gittiği Etiyopya’da hayatını kaybetti.

Akbulak, ülkede farklı yerel unsurlar arasında aniden patlak veren silahlı çatışma esnasında ateş hattında kaldı. Uzun süredir iç karışıklıkların yaşandığı bölgede meydana gelen olayda Akbulak yaşamını yitirdi.

BÜYÜKELÇİLİĞE SIĞINDILAR

Gazeteci Can Özçelik’in aktardığı bilgilere göre, çatışma sırasında bölgede bulunan iki Türk vatandaşı daha tehlike atlattı. Olaydan sağ kurtulan bu kişilerin, Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği’ne sığındığı iddia edildi.

Yaşanan gelişme hem iş dünyasında hem de diplomatik çevrelerde büyük üzüntü yarattı.

Erdoğan Akbulak, kardeşi Hakkı Akbulak ile birlikte kurduğu Silkar Madencilik ile Türk doğal taş ve madencilik sektörünün önemli figürlerinden biriydi. AKDO markasının kurucusu olan Akbulak, Türkiye’nin doğal taş kaynaklarını modern üretim teknolojileriyle işleyerek uluslararası bir marka yarattı.

Şirketiyle özellikle ABD pazarında güçlü bir yapılanma kuran Akbulak, New York Manhattan’daki showroomu ve geniş bayi ağıyla Türk mermerini küresel vitrine taşıdı. Akbulak, yurt içi ve yurt dışındaki girişimleriyle sektöre yön veren bir iş insanı olarak tanınıyordu.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Kartal'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, hakim olan eski eşini vurdu!Kartal'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, hakim olan eski eşini vurdu!Yurt
