Konakri Büyükelçisi Sağman, "Bundan sonra her zaman Afrika'da görev almaya, Afrika-Türkiye ilişkilerini daha da geliştirmeye ve Türkiye'nin adını kıtanın her yerinde duyurmaya hazırım." dedi.

Yıl sonunda, 3 senedir görev yaptığı Gine Cumhuriyeti'ne veda etmeye hazırlanan Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Nur Sağman, Afrika'ya dair birçok anı ve güzellikle ülkesine döneceğini ve kıtada memnuniyetle tekrar görev yapmak istediğini söyledi.



Sağman, AA muhabirine, 3 yıllık görev süresini ve Gine ile Afrika'ya ilişkin anı ve izlenimlerini anlattı.



Afrika'nın medyada genelde olumsuz yönlerinin gösterildiğini belirten Sağman, göreve başladığında, hayalindekinden çok farklı ve renkli bir Gine ile karşılaştığını dile getirdi.



Sağman, "Zihnimdeki Afrika tablosu daha karanlıktı, gelince hiç öyle olmadığını gördüm." ifadelerini kullanarak, kıtadaki renk, coşku ve samimiyetten çok etkilendiğini kaydetti.



"Cumhurbaşkanımızın sağlam duruşu, Gine'de hayranlıkla izleniyor"



Sağman, Türkiye'den Gine'ye, cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk resmi ziyaretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını anımsatarak, bunun ülkede geniş yankı bulduğunu söyledi.



Erdoğan ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin arasında da güçlü bir dostluk ilişkisi olduğuna vurgu yapan Sağman, bu diyaloğun ikili ilişkilere de yansıdığının altını çizdi.



Sağman, Gine insanının hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Türkiye'ye "gıptayla" baktığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın sağlam duruşu, Türkiye'nin mazlumlara yönelik tutumu ve Filistin davasındaki hassasiyeti, ekonomik gelişimi Gine'de hayranlıkla izleniyor. Bu bakımdan Türkiye Gine'den gayet güzel görünüyor." diye konuştu.



Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasındaki samimiyetin, Afrika insanı tarafından anlaşıldığını belirten Sağman, bu sebeple Türkiye'nin kıtada "özel" bir yeri olduğunu kaydetti.



Adına defile düzenlendi, şarkı bestelendi



Sağman, görev süresi boyunca büyük zorluklarla karşılaşmadığını aksine kadın olarak adeta pozitif ayırımcılığa uğradığını dile getirdi.



Gine'deki ilişkilerinde samimiyeti öncelediğini belirten Nur Sağman, bunun sokaktaki insandan cumhurbaşkanına kadar ülkenin her kesimi tarafında aynı samimiyetle karşılık bulduğunu söyledi.



Sağman, "İlk geldiğimde ebola salgını devam ediyordu ama bu beni hiçbir zaman korkutmadı, insanlara sarılmama engel olmadı." dedi.



Gine halkıyla kurduğu bağın çok daha özel bir noktaya taşındığının altını çizen Sağman, bir yardım vakfında düzenlenen programda, Gineli çocukların, kendi ismine hazırlanmış özel koleksiyonla sürpriz bir defile yaptığını anlattı.



Sağman, "Nur Koleksiyonu hazırlamış çocuklar, defile yaptılar. Herhalde bunu hiç unutmayacağım, olağanüstü güzel bir andı benim için." diyerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda da kendisi için şarkı bestelendiğini ve bunun da kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.



"Memnuniyetle tekrar Afrika'ya gelirim"



Ginelilerin çeşitli geleneklerinden çok etkilendiğini, bunların başında da hatır sormanın geldiğini belirten Sağman, "Her durumda hatır soruyorlar. Mesela cumhurbaşkanlığına gidiyoruz, şoförümüz kapıdaki güvenlikle konuşuyor, önce merhaba diyorlar, iki defa nasılsın diye, sonra ailelerinin hatırını soruyorlar birbirlerine. En son benim Türkiye'nin büyükelçisi olduğumu, cumhurbaşkanı ile görüşmem olduğunu söylüyorlar. En sinirli anda bile herkes birbirinin hatırını soruyor, insanlıklarını unutmuyorlar." diye konuştu.



Sağman, "Görev çıkması halinde memnuniyetle tekrar Afrika'ya gelirim. Afrika'dan Türkiye'ye, heybemde çokça sevgi, birçok anı ve güzellikle dönüyorum. Bundan sonra her zaman Afrika'da görev almaya, Afrika-Türkiye ilişkilerini daha da geliştirmeye ve Türkiye'nin adını kıtanın her yerinde duyurmaya hazırım." dedi.



Gine'de her kesimin Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Sağman, ülkedeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Gine halkının yanı sıra programa en az 10 bakanın katıldığını hatırlattı.



Sağman, 15 Temmuz Şehitleri anma programına ise başbakan, bakanlar ve Genel Kurmay Başkanının yanı sıra üst düzey birçok bürokratın iştirak ettiğini sözlerine ekledi.



"Afrika'da görev yapmak büyük bir ayrıcalık"



Gine'deki Türk kurumları arasındaki koordinasyonun güçlü olmasına önem verdiğinden bahseden Sağman, bu noktada büyükelçilik olarak, Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Hava Yolları (THY) ile hareket ederek bir aile gibi olduklarını ifade etti.



Sağman, büyükelçiliğin desteğiyle Gine'deki Türklerin bir Whatsapp grubu kurduğunu, ihtiyaç durumunda herkesin rahatlıkla birbirine ulaşma imkanı olduğunu aktararak, büyükelçilik kapısının da herkese açık olduğunun altını çizdi.



"Afrika'da görev yapmak büyük bir ayrıcalık. Afrika'da görev yapan çok daha farklı kazanımlar elde ediyor." diyen Sağman, Afrika'ya gidecek genç meslektaşlarını çok güzel tecrübelerin beklediğini, halkla bir arada olmanın kendilerine büyük kazanımlar sağlayacağını dile getirdi.



Sağman, büyükelçilik görevinin bir ekip işi olduğunu vurgulayarak, "Konakri'de çok hareketli bir 3 yıl geçirdim. Bunda önemli katkısı bulunan, görevim süresince birlikte çalıştığım büyükelçilik personeline, Gine'de faaliyet gösteren tüm Türk kurumlarına ve şirketlerine teşekkür ediyorum." dedi.