Sahil güvenlik botu ile göçmen teknesi çarpıştı: 15 ölü, 26 yaralı

Sakız Adası açıklarında karaya çıkmaya çalışan göçmen teknesi ile Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarpışması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Ege Denizi'nin doğusunda bulunan Sakız Adası açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik gemisi ile göçmenleri taşıyan tekne arasında yaşanan kovalamaca felakete dönüştü. Manevralar sırasında iki deniz aracı şiddetli şekilde çarpıştı.

Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle teknedeki tüm göçmenlerin denize düştüğü bildirildi. Denizden çıkarılan cansız bedenler üzerinde yapılan kimlik tespitinde, 11'i erkek ve 4'ü kadın olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda 2'si sahil güvenlik personeli olmak üzere 26 kişi de yaralandı.

Facia ile ilgili yerel medyaya açıklamalarda bulunan üst düzey bir Yunan yetkili, olayın detaylarını paylaştı. Göçmen kaçakçıları tarafından kullanılan ve içinde yaklaşık 30 kişinin bulunduğu sürat teknesinin, yolcuları tahliye etmek üzere adanın doğu kıyısındaki Myrsinidi bölgesine yaklaşmaya çalıştığı sırada sahil güvenlik radarına takıldığı ifade edildi. Sahil güvenliğin tespitinin ardından başlayan kovalamaca sırasında gemi ve teknenin çarpıştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yunanistan sahil güvenlik göçmen
