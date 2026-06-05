Sahra Çölü'nde facia! Kamyon arızalandı, susuz kalan 50 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Mali'nin Telhandek kasabasından yola çıkan ve planlanan güzergahından saptığı belirlenen yolcu kamyonu, Sahra Çölü'nün Nijer'in kuzeyinde kalan bölgesinde arıza yaptı.

Mali'den dönen grubu taşıyan araç, Nijer ile Cezayir arasındaki önemli bir sınır geçiş noktası olan Assamaka'nın 80 kilometre batısında mahsur kaldı. Çölde mahsur kalan yolcular günlerce bozulan aracı tamir etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

İKİ YOLCU ÇÖLÜ GEÇEREK YARDIM ÇAĞIRDI

Kamyondaki yolculardan ikisi çölü geçerek Assamaka'ya ulaştı ve yetkililere durumu bildirerek ihbarda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen arama kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı. Yapılan incelemeler sonucunda 50 kişinin susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Arama kurtarma ekipleri, yaşamını yitirenleri toplu mezara gömdü.

Yaşanan olayın ardından Nijer’in Agadez Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, yolcuların hava sıcaklığının aşırı derecece yüksek ve tedarik noktalarının yetersizliği nedeniyle hayatta kalmanın son derece zor olduğu bir bölgede günlerce mahsur kaldığı kaydedildi. Yapılan bilgilendirmede ayrıca olay yerindeki duruma ilişkin, "Kamyonun altında ve çevresinde onlarca cansız beden bulundu" denildi.

DÖNÜŞ YOLUNDA İKİNCİ BİR FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Bölgedeki defin işlemlerini tamamlayan kurtarma ekipleri, olay yerinden dönüşe geçtikleri sırada bir başka arızalı araçla karşılaştı. Ekipler, akü arızası nedeniyle 3 gündür çölde mahsur kalmış 60'tan fazla kişiyi taşıyan bir kamyon buldu. Nijer askerlerinin de yer aldığı kurtarma ekibi, bitkin ve perişan halde olan yolculara ilk etapta su dağıttı. Ardından aracı tamir eden ekipler, yolcuları mahsur kaldıkları bölgeden kurtardı.