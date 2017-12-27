Dominik Cumhuriyeti'nde 12 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti.
Yetkililer, Haiti sınırına yakın bölgede evde yapılan ve metanol içeren likörün ilk olarak geçen hafta ölümlere neden olduğunu açıkladı.
Bu kişilerin cenazesinde ikram edilen likörün daha sonraki ölümlere yol açtığını ifade eden yetkililer, toplamda 12 kişinin öldüğünü, 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Sağlık Bakanı Altagracia Guzman, emniyet birimlerinin olayı araştırdığını kaydetti.
Haiti'de şeker kamışından yaygın olarak sahte likör üretimi yapılıyor.
Dominik'te sahte içki nedeniyle ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi, toplamda 12 kişi öldü
Dominik Cumhuriyeti'nde 12 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti.
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