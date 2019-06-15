İngiltere, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. Öte yandan İranlı vekil Alaeddin Borucerdi "Saldırı Amerika'nın işi" dedi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerine yapılan saldırıyı İran'ın düzenlediğini iddia etti.



Bakanlığın yazılı açıklamasında, yapılan incelemenin ardından, İran Devrim Muhafızları'nın iki tankere saldırdığı sonucuna neredeyse kesin olasılıkla varıldığı belirtildi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "İran'nın saldırının sorumluluğunu taşıdığından emin olduk" ifadelerini kullandı.



İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Umman Körfezi'nde yaşanan saldırıları kınayarak, İran'ı bu tür eylemlerden vazgeçmeye çağırdı.



Öte yandan Umman Körfezi'ndeki olayı değerlendiren İranlı vekil Alaeddin Borucerdi, "Saldırılar ABD'nin işi" dedi.



Bu eylemlerin çok şüphe uyandırıcı olduğunu belirten Borucerdi, Amerika'nın kendi varlığını güçlendirmek ve bölgedeki varlıklarını artırmak için bu saldırıyı gerçekleştirdiği söyledi.



ulusal.com.tr

