Terör örgütü PYD Eski eş Başkanı Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili Çekya'dan ilk açıklama geldi

Çekya: Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz



Terör örgütü PYD Eski eş Başkanı Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili konuştu. 24 Şubat'ta yakalandığı Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan Müslim, mahkemenin kararı ile serbest bırakılmıştı.



Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karar terör örgütlerini destek niteliğindedir" ifadesini kullanmıştı