Çekya: Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz
Terör örgütü PYD Eski eş Başkanı Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili konuştu. 24 Şubat'ta yakalandığı Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan Müslim, mahkemenin kararı ile serbest bırakılmıştı.
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karar terör örgütlerini destek niteliğindedir" ifadesini kullanmıştı
Terör örgütü PYD Eski eş Başkanı Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili Çekya'dan ilk açıklama geldi
Çekya: Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz