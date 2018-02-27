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Salih Müslim'in serbest bırakılmasının ardından Çekya'dan açıklama

Prag'da gözaltına alınan PKK/PYD'nin eski Eş Genel Başkanı Salih Müslim'in serbest bırakılmasının ardından Çekya'dan ilk açıklama geldi. Açıklamada Türkiye'nin "Terör örgütüne destek olarak nitelediği" karar için, "Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz" denildi.

Salih Müslim'in serbest bırakılmasının ardından Çekya'dan açıklama

PKK/PYD’nin eski eş genel başkanı Salih Müslim'in mahkeme kararı ile serbest bırakılmasının ardından Çekya'dan ilk açıklama geldi.

"Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz" denilen açıklamada "Müslim kararı ile hiçbir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmedik. Türkiye Müslim'in iadesini isterse hukuk içinde değerlendiririz" ifadeleri kullanıldı.

Prag'da gözaltına alınan terör örgütü liderinin serbest kalmasına Türkiye'den sert tepki gelmiş, Türkiye Çekya'ya nota vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da açıklamasında sert konuşmuş, bu işin peşini bırakmayacaklarını açıkça ifade etmişti. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #salih muslim #çekya
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