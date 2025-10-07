Salt Bae’nin imparatorluğu çatırdıyor mu? Nusret'in Londra restoranı zarar üstüne zarar yazdı

Ünlü şef Nusret Gökçe’nin Londra’daki restoranı büyük zararla gündemde. “Salt Bae” hareketiyle dünyaca tanınan Gökçe’nin İngiltere’deki işletmesinin 5 milyon pound (yaklaşık 280 milyon TL) zarar ettiği ortaya çıktı.

Salt Bae'nin imparatorluğu çatırdıyor mu? Nusret'in Londra restoranı zarar üstüne zarar yazdı
Sosyal medyada et kesme şovları ve meşhur tuz serpme hareketiyle “Salt Bae” olarak ün kazanan Nusret Gökçe, bu kez başarılarıyla değil, restoranlarının mali tablosuyla gündemde.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, ünlü şefin Londra’daki lüks restoranı geçtiğimiz yıl 5 milyon pound, yani yaklaşık 280 milyon lira zarar açıkladı.

Nefes’ten Mehmet Efe Altay’ın haberine göre, bu zarar restoran zincirinin İngiltere ayağında yaşanan ekonomik kayıpları da gözler önüne serdi.

“SALT BAE” MARKASI ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Türkiye’nin yanı sıra ABD ve İngiltere gibi birçok ülkede restoranları bulunan Nusret Gökçe, son dönemde yurt dışı yatırımlarında ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, Gökçe’nin ABD’deki Nusr-Et restoranlarının büyük kısmını kapattığı ifade edildi. Dallas, Las Vegas, Boston, New York ve Beverly Hills’te bulunan işletmelerin kapılarını birer birer kapattığı, yalnızca bazı şubelerin faal durumda olduğu belirtildi.

İngiliz kaynaklara göre, zararın ardından şirketin kasasında yalnızca 2.3 milyon pound kaldı. Bu miktarın, önceki yıl elde edilen 8.1 milyon poundluk gelirden geriye kalan fon olduğu bildirildi.

Tüm bu zararlara rağmen, ünlü şefin kişisel servetinin en az 44 milyon pound (yaklaşık 2,5 milyar TL) olduğu tahmin ediliyor.

