PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG, Şam yönetiminden beklediğini alamadı. Örgütün sözcüsü Cihan Ahmed, özerklik taleplerine olumlu karşılık verilmediğini açıkladı.

Suriye hükümeti, PKK/PYD'nin özerklik talebini reddetti.



PKK/PYD'nin çatı örgütü SDG'nin sözcüsü Cihan Ahmed, Sputnik'e konuştu.



Ahmed, "Suriye hükümeti ile ihtilafların kaldırılması konusunda müzakereler yapıldığını ancak sonuç alınamadığını" belirtti.



"Bizi her şeyden önce Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk yönetimimizin tanınması ilgilendiriyor." diyen SDG sözcüsü, "Türkiye'ye karşı Şam ile müzakere yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr