Şam: Özerk yönetimi reddediyoruz!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, Suriye Hükümeti'ne yakın medyaya yaptığı açıklamalarda, "Türkiye son yaşanan gelişmelerin başlamasından önce kampları hazırladı. Çünkü Ankara, sürecin günler içinde sona ereceğini düşünüyordu. Suriye’ye düşmanlık eden Türkiye ülkemize teröristlerin girmesine önayak oluyor" dedi.

Kamışlı’nın doğusundaki Khirbet Amo'da yaşananların Amerikan işgaline karşı direnişin başlangıcını temsil ettiğini belirten Mikdat, Amerikan eğilimlerine karşı direnişin Suriyeli vatandaşların vicdanında yaşadığını söyledi.

"Kürtler, Suriye’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrılıkçı düşünceler aslında Amerikan ve Siyonist girişimleridir" diyen Mikdat, "Özerk yönetimi tamamıyla reddediyor, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz" diye konuştu.

Suriye’de yeni anayasa hazırlığı sürecine de değinen Mikdat, anayasanın dış müdahaleler olmaksızın bağımsız olması gerektiğini savundu.

Mikdat, "Amerika petrol çıkarlarıyla İsrail'i korumak istiyor ve bunu başarmak için de Türkiye'yi kullanıyor” dedi.