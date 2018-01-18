ABD-PYD ortaklığına Suriye'den sert bir tepki geldi. İran temasları sırasında konuşan Suriye Meclis Başkanı, "Bölgedeki grupların ABD ile eşgüdümlü hareket etmeleri ABD'nin terör gruplarını amaçları doğrultusunda araç olarak kullandığının kesin bir göstergesidir." dedi

Resmi temaslar çerçevesinde İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Suriye Meclis Başkanı Hamude Yusuf Sabbağ, İran dışişlerinin belirleyici ismi Ali Ekber Velayeti ile biraraya geldi.



ABD'nin bölgedeki varlığının gündemde olduğu görüşmede Suriye'de ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.



Görüşmede İran'ın Suriye'ye desteğinin devam edeceğine vurgu yapıldı.



İran Devrim Rehberi Ayetullah Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "İran emperyalizme karşı mücadelede Suriye milleti ve yönetiminin yanında olacaktır" dedi.



Heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapan ikili ABD'nin Suriye'deki terör grupları ile işbirliğine tepki gösterdi.



Amerika'nın bölgedeki senaryolarının sonuna geldiğine dikkat çeken Velayeti, "Amerika istesin yada istemesin bu topraklardaki varlığı yakında sona erecektir" ifadelerini kullandı.



Basın toplantısında konuşan Suriye Meclis Başkanı Hamude Yusuf Sabbağ, sözde sınır güvenliği ordusu ve ABD-PYD ortaklığını sert bir dille eleştirdi.



ABD'nin son hamlelerine hem biz hem müttefiklerimiz kesinlikle karşıdır diyen Suriye Meclis Başkanı, "Bölgedeki bu tür grupların ABD ile eşgüdümlü hareket etmeleri ABD'nin terör gruplarını amaçları doğrulturunda araç olarak kullandığunun kesin bir göstergesidir" dedi.



SANA'ya konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı "Amerika'nın Suriye topraklarındaki askeri varlığının kesinlikle meşru olmadığını" vurguladı.



HABER: YAKUP ASLAN

ulusal.com.tr