Şam ve YPG arasında ne anlaşması imzalandı?

Yusuf, YPG’nin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda ise “Bu güçler Suriye ordusunun çekirdeğini oluşturacak” değerlendirmesinde bulundu. Yusuf, birleşme ve bütünleşme konusunda Şam yönetimiyle farklı bakış açılarına sahip olduklarını savundu.

Şam yönetimi ve YPG arasında imzalanan anlaşma maddelerini hayata geçirmek için kurulan heyetin ikinci toplantısına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

YPG’nin yönetttiği Sözde Özerk yönetim adına görüşmelere başkanlık yapan PYD Başkanlık konseyi üyesi Foza Yusuf, Şam’da yaptıkları toplantıda hükümet tarafından hazırlanmakta olan parlamento yapısına katılma isteğinde bulunduklarını açıkladı.

Şarkul Avşat’a konuşan Yusuf, görüşmelerin Kurban Bayramı tatilinden sonra başlayacağını belirtti. Yusuf, Şam’da yapılan toplantıda genel çerçeveyi ele aldıklarını fakat ademimerkeziyetçilik, parlamentoya katılım ve anayasal bildiri konularını ayrıntılı ele alacaklarını kaydetti.

Yusuf, ademimerkeziyetçi talebin ayrılıkçılık anlamına gelmediğini iddia etti. Şam’da bulunmalarını ve Suriye hükümetiyle heyet olarak görüşmelerini Suriye devletine bağlılığın kanıtı olarak değerlendirdi.

Yusuf, YPG liderliğindeki SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyon başlığına ilişkin ise “SDG güçleri, ABD öncülüğündeki Ulusal Koalisyon güçleri tarafından eğitildi. Bu güçler, Suriye ordusunun çekirdeğini oluşturacak. Çünkü bu güçler disiplinli, örgütlü ve yıllar boyunca bölgelerini ve Suriye sınırlarını koruma noktasında yeterliliklerini ispatladılar.” ifadelerini kullandı.

Yusuf, Suriye yönetimiyle yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğinin altını çizdi. Anlaşma maddelerinin uygulanması için her iki tarafın da askeri seçenekleri dışladığını belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve YPG lideri Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma kuzey ve doğudaki tüm sivil ve askerî kurumların yeni devlet yapısına dâhil edilmesini öngörüyor. PYD’li Yusuf bu konuyu birleşme ve bütünleşme olarak değerlendirdi ve Şam’la bakış açılarının farklı olduğunu ileri sürdü. Hükümet, birleşme meselesini sözde Özerk Yönetim’in lağvedilmesi ve askerî güçlerin tasfiyesi olarak anladığını kaydetti. Kendilerinin ise mevcut kurumları yönetmeye devam edeceklerini ve kurumların ileride devletin bir parçası hâline geleceğini söyledi.