Suriye yönetimi, başkent Şam kırsalı Guta'yı terörden temizlemek için harekete geçti. Şam'ın elit birlikleri Kaplan Kuvvetleri'nin bahar aylarında Guta'yı temizlemeyi hedeflediği belirtildi

Şam yönetimi, Guta'yı temizlemek için harekete geçti, batı medyası kara propagandaya başladı.



Suriye'nin başkenti Şam'a havan toplu saldırıların düzenlediği terör örgütlerinin yuvalandığı Guta çembere alındı.



Şam'ın doğusundaki Guta'yı temizlemek için Suriye'nin en elit birlikleri olarak bilinen Kaplan Kuvvetleri görevlendirildi.



Kaplan birliklerinin kara harekatı öncesinde ise Guta'daki terör hedefleri Suriye jetleri tarafından bombardıman altına alındı. Hava harekatına Rus Hava Kuvvetleri de destek verdi.



Guta'da terör örgütleri ise kuşatmayı kırmak için Şam'a hava toplu saldırılara başladı. Rastgele atılan havan topları otelleri, şehir merkezindeki üniversite, Rusya'nın ateşkesi izleme merkezi ve ve trafikteki araçlar da kör saldırıların hederfi oldu.



Saldırılarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.



Kaplan kuvvetlerinin gelecek bahar döneminde Şam'ın doğusunu terör örgütlerinden tamamen temizlemeyi hedeflediği belirtildi.



Suriye'nin özel kuvvetleri olan bu birlikler, daha önce Deyri Zor ve Halep'teki operasyonlarda da ön cepehede yer almıştı.



ulusal.com.tr