Kırıkkale'de doğalgaz patlaması
Kırıkkale'de doğalgaz patlaması
Saldırı haberleri sonrası ilk açıklama
Saldırı haberleri sonrası ilk açıklama
İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti
İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti
Yardımcı doçentlik kaldırıldı
Yardımcı doçentlik kaldırıldı

Şam yönetimi Guta için Kaplan Kuvvetleri'ni görevlendirdi

Suriye yönetimi, başkent Şam kırsalı Guta'yı terörden temizlemek için harekete geçti. Şam'ın elit birlikleri Kaplan Kuvvetleri'nin bahar aylarında Guta'yı temizlemeyi hedeflediği belirtildi

Şam yönetimi Guta için Kaplan Kuvvetleri'ni görevlendirdi

Şam yönetimi, Guta'yı temizlemek için harekete geçti, batı medyası kara propagandaya başladı.
 
Suriye'nin başkenti Şam'a havan toplu saldırıların düzenlediği terör örgütlerinin yuvalandığı Guta çembere alındı. 

Şam'ın doğusundaki Guta'yı temizlemek için Suriye'nin en elit birlikleri olarak bilinen Kaplan Kuvvetleri görevlendirildi. 
 
Kaplan birliklerinin kara harekatı öncesinde ise Guta'daki terör hedefleri Suriye jetleri tarafından bombardıman altına alındı. Hava harekatına Rus Hava Kuvvetleri de destek verdi. 

Guta'da terör örgütleri ise kuşatmayı kırmak için Şam'a hava toplu saldırılara başladı. Rastgele atılan havan topları otelleri, şehir merkezindeki üniversite, Rusya'nın ateşkesi izleme merkezi ve ve trafikteki araçlar da kör saldırıların hederfi oldu. 
 
Saldırılarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 
 
Kaplan kuvvetlerinin gelecek bahar döneminde Şam'ın doğusunu terör örgütlerinden tamamen temizlemeyi hedeflediği belirtildi. 
 
Suriye'nin özel kuvvetleri olan bu birlikler, daha önce Deyri Zor ve Halep'teki operasyonlarda da ön cepehede yer almıştı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #şam #Guta
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.