Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında Haseke’de anlaşma sağlandı

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/SDG güçleri ile Şam yönetimi arasında Haseke’de anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Haseke ilinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda ortak mutabakata varıldığını duyurdu.

4 GÜN SÜRE VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından SANA’ya yapılan açıklamada, entegrasyon sürecinin pratikte uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir plan hazırlanması amacıyla SDG’ye dört günlük istişare süresi tanındığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmaya varılması halinde Suriye güçlerinin Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyeceği, bu kentlerin çevresinde konuşlanacağı ifade edildi. Haseke ilinin, Kamışlı kenti de dâhil olmak üzere, barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve ayrıntıların daha sonra ele alınacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı ayrıca, Suriye askeri güçlerinin Kürt köylerine girmeyeceğini ve anlaşma uyarınca bu köylerde yalnızca bölge halkından oluşan yerel güvenlik güçlerinin bulunacağını bildirdi.

SDG ADAY LİSTESİ SUNACAK

Açıklamada, Mazlum Abdi’nin, SDG adına Savunma Bakan Yardımcılığı için bir aday önereceği, ayrıca Haseke Valiliği için bir aday, Halk Meclisi’nde temsil edilecek isimler ve Suriye devlet kurumlarında görevlendirilmek üzere bir liste sunacağı ifade edildi.

Tarafların, SDG’ye bağlı tüm askeri ve güvenlik unsurlarının Savunma ve İçişleri bakanlıkları bünyesinde birleştirilmesi konusunda mutabakata vardığı belirtilirken, entegrasyonun ayrıntılı mekanizmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Sivil kurumların da Suriye hükümetinin yapısına entegre edileceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca, Kürtlerin dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarına ilişkin 13 sayılı kararnamenin uygulanacağı ifade edilerek, bunun tüm bileşenlerin haklarını güvence altına alan güçlü ve birleşik bir Suriye hedefinin göstergesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu mutabakatın uygulanmasına bugün saat 20.00 itibarıyla başlanacağı kaydedildi.

