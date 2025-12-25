Şam yönetimi SDG ile temasları askıya aldı: Nihai yanıt için tarih verildi

Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, olası siyasi çözüm ve askeri entegrasyon konusundaki temaslar beklenmedik bir şekilde askıya alındı. Suriye Enformasyon Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2025’te yapılan açıklamada, görüşmelerin SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz talepleri nedeniyle tıkandığı bildirildi.

NİHAİ YANIT...

Bakanlık açıklamasında, taraflar arasında uzlaşı sağlanamadığı ve bu nedenle Şam yönetimi ile SDG arasındaki temasların şu anda durdurulduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, ayın 28’inde Suriye hükümetinin nihai yanıtını vereceği kaydedildi.

GÖRÜŞMELERDE TIKANIKLIK

Bu gelişme, taraflar arasında 10 Mart 2025’te imzalandığı belirtilen mutabakatın ardından, SDG’nin Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine entegrasyonuyla ilgili yürütülen müzakerelerin seyrini yeniden tartışma konusu haline getirdi. Önceki süreçte iki tarafın ortak bir plan üzerinde anlaştığı öne sürülmüştü, ancak son açıklama bu görüşmelerde ciddi bir tıkanıklık olduğunu gösterdi.

SDG’nin taleplerinin içeriğine ilişkin ayrıntılar netleşmemekle birlikte, Şam yönetimi tarafından “müzakere edilemez” olarak nitelendirilen bu taleplerin, taraflar arasındaki güven ve iş birliği zeminini yeniden değerlendirmeye ittiği değerlendirmesi yapılıyor.

Suriye’de siyasi çözüm arayışlarının devam ettiği bir dönemde, Şam yönetimi ile SDG arasındaki temasların askıya alınması, bölgesel denge ve uluslararası aktörlerin yaklaşımı bakımından da yakından izleniyor. Suriye Enformasyon Bakanlığı’nın 28 Aralık’ta verileceğini duyurduğu nihai yanıt metninin içeriği, sürecin geleceğini netleştirecek önemli bir adım olarak görülüyor.