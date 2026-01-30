Şam yönetimi ve SDG anlaştı

Suriye Devlet Televizyonu tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında yeni bir mutabakata varıldı. Taraflar arasında sağlanan bu anlaşma, sahada çatışmaların durmasını sağlayan bir ateşkesin yanı sıra, kademeli ve kapsamlı bir entegrasyon sürecini de beraberinde getiriyor.

HASEKE VE KAMIŞLI’DA KONTROL DEĞİŞİYOR

Mutabakatın en dikkat çekici maddeleri güvenlik alanında atılacak adımları kapsıyor. Anlaşmaya göre askeri güçler mevcut temas hatlarından çekilecek. Bölgede istikrarı güçlendirmek amacıyla İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, kritik öneme sahip Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine giriş yapacak.

Bölgedeki güvenlik yapısı da tamamen değişiyor. Mevcut güvenlik güçlerinin entegrasyon süreci başlatılırken, SDG’ye bağlı üç tugayı bünyesinde barındıran yeni bir askeri tümen kurulacak. Askeri yapılanmadaki değişim bununla sınırlı kalmayacak; Kobani (Ayn el-Arap) güçlerine bağlı bir tugay, Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde teşkil edilecek.

KURUMLAR BİRLEŞİYOR, KADROLAR KORUNACAK

Askeri adımların yanı sıra sivil ve idari yapıda da birleşme süreci başlıyor. Anlaşma kapsamında, bölgedeki özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu süreçte sivil çalışanların mağdur edilmemesi adına mevcut kadroların korunacağı belirtildi.

Mutabakatta sosyal haklar ve geri dönüşler konusunda da güvenceler yer aldı. Kürt toplumunun medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi üzerinde anlaşmaya varılırken, yerinden edilen sivillerin bölgelerine dönüşünün garanti altına alınacağı ifade edildi.

Varılan mutabakatın nihai amacı; Suriye topraklarının birliğini sağlamak, hukukun uygulanmasını garanti altına almak ve taraflar arasındaki iş birliğini güçlendirmek olarak açıklandı. Bölgede "tam entegrasyonu" hedefleyen anlaşma, ülkenin yeniden inşası için tüm çabaların birleştirilmesini öngörüyor.