Arap ülkelerinin ardından Batılı ülkelerin Şam büyükelçiliklerinde de hareketlilik var. Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, İngiltere'nin Şam'daki elçiliğini tadilat ettiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn de 7 yıl sonra Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açtı. BAE ve Bahreyn'in elçiliklerini açmasının ardından gözler diğer ülkelere çevrildi.



Şam'daki kaynaklarından aldığı mesajı açıklayan Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, İngiltere'nin elçilik binasında tadilat yapıldığını duyurdu



Şam'daki elçilik açılışlarını değerlendiren ekonomist Uğur Civelek, "Kısa vadede Esad rejimini tanımak, rejimin çatışmalardan güçlü çıktığını kabullenmek anlamına gelir." dedi.



Civelek, "Bu aynı zamanda Suriye'yi tümüyle Rusya'nın İran'ın kontrolüne bırakmamak anlamına da gelir" diye konuştu.



​İngiltere Dışişleri Bakanı: bir süre daha görevde kalabilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Beşar Esad, Rusya'nın desteğine teşekkür ederek, ne yazık ki Suriye'de bir süre daha görevde kalabilir" dedi.



Sky News'e konuşan Hunt, "İngiltere'nin uzun süreli pozisyonu Suriye'de Esad yönetimi ile barışın sürdürülemeyeceğiydi. Ancak ne yazık ki, bir süre daha etrafta olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Esad karşıtı politikasıyla bilinen İngiliz hariciyesinden gelen bu açıklama kimi çevreleri şaşırtsa da Londra, Şam merkezli oluşan yeni dengede pozisyonunu tazeliyor.



Suriye'nin başkenti Şam'da Arap ülkeleri büyükelçiliklerini peş peşe faaliyete geçiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'nin ardından Kuveyt elçiliğinin de kısa süre içinde açılması bekleniyor. 2012'den beri kapalı olan diplomatik misyonlardaki hareketlilik sadece Arap ülkeleriyle sınırlı değil. İngilitere Büyükelçik binasında iç tadilat başladı.



ulusal.com.tr

