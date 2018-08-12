Dünyaca ünlü Marksist düşünür Samir Amin, 86 yaşında Paris'te yaşamını yitirdi.

Samir Amin, 86 yaşında Paris'te yaşamını yitirdi



Amin, 1931'de Mısır'da dünyaya geldi ve gençliğini Port Said'de geçirdi.



1952'de Paris'te siyaset bilimi ve ardından istatistik okudu, ekonomi alanında da doktora yapmaya başladı.



1957'den 1960'a kadar Kahire'de Ekonomi Yönetimi Enstitüsünde çalıştı.



Dünya Ölçeğinde Birikim (1970), Liberal Virus (2003), İleriye Dönük Bir Yaşam (2006) ve Küreselleşme çağında Kapitalizm gibi birçok kitap yazdı.



Yordam Kitap Samir Amin'in ölüm haberini, "Modernite, Demokrasi ve Din", "Liberal Virüs", "Kapitalizmden Uygarlığa" ve "Emperyalizm ve Eşitsiz Gelişme" kitaplarını yayımladığımız, "Avrupa-Merkezcilik" kitabını bu ay yayımlayacağımız Marksist düşünür Samir Amin'in ölüm haberini aldık. Çok üzgünüz..." diye duyurdu.



