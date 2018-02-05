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Samsung'un varisi serbest bırakıldı

Yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan Samsung'un varisi Lee Jae-yong, serbest bırakıldı.

Samsung'un varisi serbest bırakıldı

Yonhap ajansının haberine göre, Ağustos 2017'de rüşvet suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen elektronik şirketi Samsung'un varisi Lee Jae-yong temyiz mahkemesine başvurdu. Başvuruyu ele alan temyiz mahkemesi Lee hakkında 2,5 yıl tecilli hapis cezası verilmesine hükmetti.

Savcıların 12 yıl hapis cezası talep ettiği Lee hakkında verilen hüküm kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan Lee serbest bırakıldı.

Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Lee, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giymişti.

Lee, Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükmet üyelerine bağış adı altında rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Babası Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından Lee şirketin kontrolünü fiilen elinde bulunduruyordu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #samsung #Lee Jae-yong
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