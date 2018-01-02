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San Francisco'da kamyon araca çarptı

San Francisco'da kamyon bir araca çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

San Francisco'da kamyon araca çarptı

San Francisco'da kamyon araca çarptı. En az 7 kişinin yaralandığı, 2 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın kasıtlı olup olmadığı konusunda her hangi bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #san francisco
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