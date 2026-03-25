Sanchez: "Irak savaşından çok daha kötü bir senaryo var"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze, Lübnan ve İran ekseninde tırmanan gerilim nedeniyle ABD ve İsrail'e yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

Toygu Ökçün
Son yaptığı konuşmada İspanya Başbakanı Sanchez, "Asıl trajedi bu. Gerçek trajedi bu, çünkü dünyanın en son ihtiyacı olan şey bir başka savaştı. Bu kez hukuka aykırı, saçma ve acımasız bir savaş; bizi ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerimizden geriye götüren, insanlarının önceliklerinden uzaklaştıran bir savaş. Bu, Irak'taki yasadışı savaşla aynı senaryo değil. Çok daha kötü bir şeyle karşı karşıyayız. Çok daha kötü. Potansiyel etkisi çok daha geniş ve çok daha derin" dedi.

KÜRESEL BEDEL VE ADALET VURGUSU

Bir an önce savaşın durması gerektiğinin altını çizen İspanyol Başbakan, ABD ve İsrail'i kastederek, "Birileri dünyayı ateşe verirken, külleri neden başkası taşımak zorunda kalsın ki?" diye de sordu.

Pedro Sanchez, “Bu savaşın durdurulmasını talep edeceğiz; çünkü bazıları dünyayı ateşe verirken, başkalarının küllerini taşımak zorunda kalması adil değil. Bu hukuka aykırı savaşın bedelini İspanyol kadın ve erkeklerin ve diğer Avrupalı kadın ve erkeklerin kendi ceplerinden ödemek zorunda kalması adil değil. Batı'dan daha az kaynağa sahip ülkelerin, Afrika'yı kastediyorum, Latin Amerika'yı kastediyorum, bu anlamsızlığın korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak olması adil değil” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ HEMEN BİTMELİ"

Gazze, Lübnan ve İran için ABD ve İsrail'e karşı yükselttiği ses ile bilinen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki ülkeyi yine sert şekilde eleştirdi. İspanyol Başbakan, "İran savaşı hukuka aykırı, acımasız ve saçma. Hemen bu savaş bitmeli" dedi.

