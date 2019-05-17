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Şanghay'da tadilat halindeki iki katlı bina çöktü

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde tadilat halindeki iki katlı bina çöktü. Olayda 21 kişi enkazda kaldı. Dünya Finans Bölgesinde meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şanghay'da tadilat halindeki iki katlı bina çöktü

Çin'in Şanghay kentinde tadilat halindeki iki katlı bina çöktü.

Tadilat halindeki iki katlı binanın çatısının inşaat işçilerinin üzerine çökmesiyle 21 kişi molozların altında kaldı.

İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla enkaz altından çıkarılan 21 kişiden 7'sinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yıkılan binanın bulunduğu bölgenin yoğun yapılaşmış olması nedeniyle kurtarma için kullanılan iş makineleri bölgeye girmekte zorlandı.

Kazanın gerçekleştiği bölge, yoğun güvenlik önlemleri alınarak çevreye kapatıldı.

Yetkililer, Şanghay Finans Bölgesi'nde meydana gelen kazanın neden gerçekleştiği hakkında bir açıklama yapmadı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #çin
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