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Şanghay'da Venezuela dayanışması

Vatan Partisi, Venezuela ile dayanışmasını çoğu ülkede gösteriyor. Çin'in Şanghay kentindeki Venezuela Başkonsolosluğu’nu ziyaret eden Vatan Partisi heyeti, birlikte direnecekleri mesajını iletti.

Şanghay'da Venezuela dayanışması

Vatan Partisi Çin Temsilciliği, Venezuela Şanghay Başkonsolosluğu’na dayanışma ziyareti yaptı.

Adnan Akfırat başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti, konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı. Samimi bir ortamda geçen görüşmede, iki ülkenin aynı cephede, aynı dayanışma duyguları içinde olduğu dile getirildi.

Şair Hüseyin Haydar'ın devrimci lider Hugo Chavez ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için yazdığı şiirlerin İspanyolca çevirileri Şanghay Başkonsolosu Leisbeth Berrios Leon’a sunuldu. Chavez için yazılan "Güneşin Oğlu" şiirini okuyan Başkonsolos Leon, gözyaşlarına hakim olamadı.

Adnan Akfırat "Türkiye, Venezuela halkının ve Maduro'nun yanındadır. Emperyalizm Türkiye, Venezuela ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne saldırıyor. Bu üç ülke de kazanacak" dedi.

Şanghay Başkonsolosu Leisbeth Berrios Leon ise "Amerika kaybedecek biz kazanacağız. Venezuela asla teslim olmayacak. Amerika’nın tehditlerine ve saldırılarına karşı birlikte direneceğiz" sözleriyle hükümetin kararlılığını vurguladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Şanghay #Venezuela #vatan partisi
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