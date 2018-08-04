Çin'in doğu kıyılarında etkili olan tayfun hayatı olumsuz etkiledi. Finans merkezi Şanghay'da etkili olan Jongdari tayfunu sebebiyle 134 binden fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Şanghay'ı Jongdari tayfunu vurdu.



Kentteki 122 park güvenlik nedeniyle kapatıldı. Demiryolu ve havayolu ulaşımı tayfundan olumsuz etkilendi.



Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, tayfun için mavi alarm uyarısında bulundu, tayfunun Şanghay’ın iç kesimlerine doğru ilerlediğini bildirdi.



Merkezin tahminine göre, Şanghay’da etkili olmaya başlayan tayfun Cıciang, Ciangsu, Anhui eyaletlerine doğru ilerleyecek.



Çin’in doğu kıyılarını vuran kuvvetli fırtına nedeniyle 134 bin 200 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.



Kent sakinlerinin şiddetli yağışa yol açan tayfun nedeniyle sokaklarda ve caddelerde zorlukla yürüyebildiği kameralara yansıdı.



Bunun yanı sıra kentte çift yönlü 20 hızlı tren seferi iptal edilirken, kentteki havaalanı ile komşu kent Nancing’de bulunan havaalanlarındaki seferlerde rötarlar olduğu belirtildi.



ulusal.com.tr