Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapıldı. Avrasya'daki liderlerin katıldığı zirvede, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Zirvenin ardından Bişkek bildirisi kabul edildi.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde liderler bir araya geldi.Başkent Bişkek'te düzenlenen zirveyde Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan üst seviyede temsil edildi.Zirvenin gündeminde uluslararası sorunların yanı sıra örgüt arasında bilgi güveliğinin sağlanması ve siyasi diyalogun arttırılması vardı.Liderler; dünyadaki terörizm, radikalizm ve aşırılık tehdit unsurlarıyla mücadelenin önemine vurgu yaptı.Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, zirvenin ev sahibi olarak herkesle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.Ceenbekov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Kırgız tarafının bu konuda Çin'i desteklediğini dile getirdi.Rusya Devlet Başkanı Putin ise açılış konuşmasında İdlib konusuna değindi. Rus lider, İdlib de terörle mücadeleye devam edileceğini ve ilk önceliklerinin bölgeyi teröristlerden temizlemek olduğunu kaydetti.Zirvenin katılımcıları arasında yer alan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın son iki yıldır tüm kuralları ihlal ederek bölgenin ve dünyanın istikrarını tehdit ettiğini vurguladı.Liderlerin konuşmalarının ardından zirve sona erdi ve örgüte üye ülkeler tarafından "Bişkek Deklarasyonu" imzalandı.Şanghay İşbirliği Örgütü dönem başkanlığı ise Kırgızistan'dan Rusya'ya geçti.