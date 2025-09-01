Şanghay’da Pezeşkiyan–Putin görüşmesi! İran ve Rusya’nın kapasiteleri birleşecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Pezeşkiyan, İran ile Rusya arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ilişkilerin gelişmesi ve iş birliğinin artmasına zemin hazırlayacağını söyledi. Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde yapılacak iş birliğinin de iki ülke arasındaki etkileşimi hızlandıracağını vurguladı.

İRAN VE RUSYA’NIN KAPASİTELERİ BİRLEŞECEK

Pezeşkiyan, “Rusya ile yapılan tüm anlaşmaların uygulanmasını şahsen takip ediyorum. Deneyim paylaşımı, bilimsel ve akademik iş birliği sayesinde İran ve Rusya’nın kapasiteleri birleşecek. Bu durum ilişkilerin her alanda genişlemesine katkı sağlayacak” dedi.

ABD ve müttefiklerini eleştiren Pezeşkiyan, “ABD tek taraflılığı güçlendirmek istiyor. Şanghay gibi uluslararası örgütler, çok taraflılık fikrinin hayata geçirilmesi için uygun bir zemin sunuyor” ifadelerini kullandı.

Putin ise İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin imzalanan stratejik ortaklık anlaşması sayesinde dostane ve gelişen bir seyir izlediğini söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artışa dikkat çeken Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının iş birliğini daha da artıracağını belirtti.

Rusya lideri ayrıca, İran’ın barışçıl nükleer faaliyetleri konusunda da iş birliğinin sürdüğünü kaydetti.

Hatırlanacağı üzere, İran ve Rusya Moskova’da imzaladıkları kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasıyla askeri, güvenlik, enerji ve ekonomik alanlarda ilişkileri daha ileri taşımayı hedeflemişti.