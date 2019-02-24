Fransa'da Sarı Yelekliler 15'inci haftada yine sokaklardaydı. Başta Paris olmak üzere çok sayıda kentte meydanlara çıkan eylemciler, Cumhurbaşkanı Macron ve politikalarını protesto etti. Gösterilerde 44 kişi gözaltına alındı

Kasım ayı ortasında başlayan eylemler sürüyor. Sarı yelekliler Fransa'nın dört bir yanında hükümeti protesto etmek için meydanlara çıkıyor.



Eylemlerin 15. haftasında merkez yine başkent Paris'ti. Eylemciler Champs-Elysees meydanında toplandı.



Polisin Paris'teki müdahalesi yine sert oldu. Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde 14 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.



Öte yandan Sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Eric Drouet, Paris'te düzenlenen, Macron'un da katıldığı tarım fuarına gitti. Ancak fuara alınmadı.



Clermont-Ferrand kentinde de binlerce Sarı Yelekli alandaydı. Polisle gerginlik yaşayan eylemcilerden 15 kişi gözaltına alındı.



Rennes'deki eylemde çıkan olaylarda da 15 kişi gözaltına alındı.



İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu hafta ülke genelindeki gösterilere 5 bin 800'ü Paris'te olmak üzere 46 bin 600 kişi katıldı.



ulusal.com.tr