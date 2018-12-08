banner999
Trump Genel Kurmay Başkanı adayını açıkladı
Trump Genel Kurmay Başkanı adayını açıkladı
Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
Fransa'da müdahale devam ediyor
Fransa'da müdahale devam ediyor
FETÖ sohbetlerindeki 'kör bilgisayar' sırrı
FETÖ sohbetlerindeki 'kör bilgisayar' sırrı

Sarı Yelekliler Brüksel'de

Sarı Yeleklilerin eylemleri Belçika ve Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'e de sıçradı.100 gösterici gözaltına alındı. Göstericiler Avrupa Birliği kurumlarının binalarına girmeye çalıştı. Fransa-Belçika karayolu göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı.

Sarı Yelekliler Brüksel'de

Brüksel'de Sarı Yelekliler gösterisinde 100'ün üzerinde protestocu gözaltına alındı.

Fransa'da gerçekleştirilen Sarı Yelekliler eylemlerine Belçika'nın ve Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'den de destek geldi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen Belçikalılar Fransa'daki Sarı Yeleklilere destek eylemlerine sabahın erken saatlerinde başladılar.

Belçika'daki eylemlerde protestocular Avrupa Birliği kurumlarına ait binalara girmeye çalıştı. Belçika polisi burada göstericilere sert müdahale etti.

Ayrıca şehir dışındaki göstericiler de Fransa-Belçika karayolunu zaman zaman trafiğe kapattılar.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #sarı yelek #brüksel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.