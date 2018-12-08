Sarı Yeleklilerin eylemleri Belçika ve Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'e de sıçradı.100 gösterici gözaltına alındı. Göstericiler Avrupa Birliği kurumlarının binalarına girmeye çalıştı. Fransa-Belçika karayolu göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı.

Brüksel'de Sarı Yelekliler gösterisinde 100'ün üzerinde protestocu gözaltına alındı.



Fransa'da gerçekleştirilen Sarı Yelekliler eylemlerine Belçika'nın ve Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'den de destek geldi.



Sosyal medya üzerinden örgütlenen Belçikalılar Fransa'daki Sarı Yeleklilere destek eylemlerine sabahın erken saatlerinde başladılar.



Belçika'daki eylemlerde protestocular Avrupa Birliği kurumlarına ait binalara girmeye çalıştı. Belçika polisi burada göstericilere sert müdahale etti.



Ayrıca şehir dışındaki göstericiler de Fransa-Belçika karayolunu zaman zaman trafiğe kapattılar.



ulusal.com.tr

