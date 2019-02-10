Fransa'da 3 aydır eylemde olan Sarı Yelekliler, hükümete karşı tepkilerini göstermek için başta Paris olmak üzere çeşitli kentlerde bir kez daha sokağa çıktı. 13'ncü kez sokağa çıkan eylemcilere polis yine sert müdahale etti. Bir göstericinin patlayan gaz bombasıyla elini kaybetmesi Avrupa kamuoyunda dehşet yarattı.

Fransa'da kasım ayı ortasında başlayan Sarı Yelekliler hareketi artan polis baskısına rağmen büyüyerek devam ediyor.



Sarı Yelekliler haftasonu Fransa genelinde gösteriler düzenledi.



Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemciler, kentte yürüyüşe geçti. Göstericiler, Ulusal Meclis'e geldiklerinde olaylar çıktı. Polis, taş atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti.



Patlayan gaz bombası bir göstericinin elini kaybetmesine neden oldu. Görüntüler Avrupa kamuoyunda dehşet yarattı.



Gösterilerin başladığı 17 Kasım'dan bu yana biri Sarı Yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues (Jerom Rodrigez) olmak üzere 10'un üzerinde eylemci gözünü kaybetti ve yüzlercesi de yaralandı. Elini, kolunu, bacağını kaybedenler oldu.



Sokakta artan şiddet ve polisin tutumu Fransız halkında ciddi biçimde huzursuzluk yaratıyor.



Meşru gösteri hakkını kullanan vatandaşa karşı polis şiddeti yurttaşlar genelinde tepkiyle karşılanıyor.



Paris Emniyet Müdürlüğü, cumartesi günü başkentteki eylemde 36 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Rennes, Lyon), Dijon, Nantes kentlerinde polisle göstericiler çatıştı.



Fransız İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülke genelindeki protestolara 51 bin 400 kişi katıldı.





ulusal.com.tr