Avrupa ve tüm dünya bugün Fransa başta olmak üzere Avrupa şehirlerinde yapılan Sarı Yelekliler eylemlerine kilitlenmiş durumda. Paris'te 700'e yakın kişi gözaltına alındı. Eylemler Fransa'nın dört bir yanında devam ediyor.

Fransa'nın dört bir yanında ama özellikle de Paris'in Şanzelize Bulvarında Sarı Yeleklilerin eylemleri sürüyor.



Champs-Elysees Bulvarı ile Elysee Sarayı ve çevresi olmak üzere Paris'in değişik bölgelerinde toplanan Sarı Yelekliler, "Macron istifa" sloganları eşliğinde protestolarına devam ediyorlar. Gösterileri sürerken, olaylar civarda bulunan sokaklara da sıçradı.



Polis ve eylemciler arasında çatışma sürerken, polis göstericileri dağıtmak için biber gazı, tazyikli su ve sis bombası kullanmaya devam ediyor.



Şu ana kadar sadece Paris'te 700'e yakın gösterici gözaltına alındı. Paris'te bugün göstericiler gibi giyinmiş sivil polislerin görev yapması da dikkat çeken bir diğer nokta.



Sarı Yelekliler özellikle son günlerde haklarında iddia edildiği gibi şiddet yanlısı olmadıklarını göstermek için protestolar sırasında çevreye zarar vermemeye ve polisle çatışmamaya özen gösteriyor.



Paris gibi Belçika'nın başkenti Brüksel'in de hareketli bir gün geçirmesi bekleniyor. Brüksel'de sosyal medya üzerinden örgütlenen Sarı Yelekliler, Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman çevresinde toplanacak.



