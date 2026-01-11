Şarkıcı Jimenez'in de içinde bulunduğu küçük uçak düştü: 6 ölü

Güney Amerika’da meydana gelen uçak kazası, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Paipa kentinden Medellin’e gitmek üzere havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Kazada, uçakta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenler arasında son yılların en popüler müzik isimlerinden Yeison Jimenez’in de yer aldığı bildirildi. Konser vermek üzere Medellin’e giden 35 yaşındaki sanatçının ölümü, ülke genelinde derin üzüntü yarattı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, uçak Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa’dan havalandıktan kısa süre sonra yere çakıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, olayla ilgili ilk bilgiler Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı.

Öte yandan Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Sanatçı programda, uçak kazalarıyla ilgili tekrar eden rüyalar gördüğünü ve bu durumun kendisini huzursuz ettiğini dile getirmişti.

Jimenez, söz konusu yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana ‘Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.’ dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm.”

1991 yılında Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares’te doğan Yeison Jimenez, “Aventurero”, “Vete” ve “Mi venganza” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış ve ülkesinin en çok dinlenen sanatçıları arasında gösterilmişti.