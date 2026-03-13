Savaş ABD'ye pahalıya patladı: 3 yıllık Tomahawk stokunu günler içinde tüketti, yenilemesi yıllar alabilir

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü operasyonların genişlemesi, bölgedeki mühimmat harcamasını ciddi boyutta artırdı. Çatışmaların büyümesiyle Körfez ülkeleri, hava savunmasında kritik rol oynayan THAAD ve Patriot sistemleri için savaşın ilk 48 saatinde ABD'nin bir yılda ürettiği kapasiteye denk önleyici füze kullandı.

TOMAHAWK STOKLARINDA BÜYÜK KRİZ

Financial Times (FT) gazetesine konuşan kaynakların aktardığına göre, cephanelik sorunu sadece hava savunma füzeleriyle sınırlı kalmadı. Uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin de hızla azaldığı kaydedildi. ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin (CSIS) yayımladığı verilere göre, ABD ordusu İran'a yönelik operasyonların ilk 100 saatinde 168 adet Tomahawk füzesi ateşledi.

ABD ordusu, son beş yıl içinde toplam 370 adet Tomahawk füzesi tedarik etmişti. Bu miktarın 57 adedi, 206,6 milyon dolar maliyetle 2026 mali yılı için ABD Donanması'na ayrıldı. FT'nin verilerine göre bu kısıtlı siparişler, savaşın son günlerinde harcanan cephanenin çok küçük bir kısmını karşılayabiliyor. ABD'li savunma şirketi RTX tarafından üretilen ve birim maliyeti yaklaşık 3,6 milyon dolar olan füzelerden yılda sadece 70 ila 75 adet üretilebiliyor.

"YENİLENMESİ YILLAR ALACAK"

ABD ordusunun mühimmat kullanımını yakından takip eden bir kaynak, mevcut durumu "Tomahawk füzelerine devasa bir harcama" sözleriyle tanımladı. Aynı yetkili, durumun ordudaki yansıması hakkında, "Donanma bu harcamanın yükünü yıllarca taşıyacak. Bu mühimmatın yenilenmesi yıllar alacak." ifadelerini kullandı.

Haberde, ABD'nin 2024 ve 2025 yıllarında Yemen'deki hedeflere ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırılarda en az 124 Tomahawk füzesi kullandığı bilgisi de yer aldı. Bu seyir füzeleri, savaşın ilk gününde 170 çocuğun yaşamını yitirdiği ilkokul katliamında da ateşlenmişti.

PETROL FİYATLARI 100 DOLARI AŞTI

Hızlı mühimmat tüketimi, savaşın maliyetini artırırken ABD'nin stoklarını ne kadar sürede yenileyebileceğine dair endişeleri derinleştirdi. Savaşın yarattığı ekonomik ve siyasi baskılara dikkat çekilen habere göre, çatışmalar deniz ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına neden oldu. Küresel enerji piyasasını sarsan bu gelişme, petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine taşıdı.

FT'nin değerlendirmesine göre, ara seçim yılına giren ABD'de savaşın ekonomik sonuçları seçmen tabanında rahatsızlık yaratmaya başladı. Özellikle benzin fiyatlarındaki sert yükselişin ardından birçok seçmen, Başkan Trump'ın ülkeyi Batı Asya'da yeni ve uzun soluklu bir çatışmanın içine çekip çekmediğini sorguluyor.