Savaş kızışıyor mu? Rusya'ya ait bir S-30 tipi savaş uçağı düştü!

Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde, bir adet SU-30 savaş uçağı düştü. Son günler ısınan Doğu Avrupa ve Rusya çekişmesinin bir sonucu mu? Tüm detaylar haberimizde...

RUS SAVAŞ UÇAĞI SU-30 DÜŞTÜ



Sputnik Türkiye'nin yaptığı habere göre, Rusya Batı Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada, “Su-30 savaş uçağı, 12 Ağustos’ta, Kaliningrad Bölgesi’nde eğitim uçuşu yaptığı sırada, ıssız yere düştü. Uçuş, silah olmadan yapılıyordu. Uçağın mürettebatı hayatını kaybetti” ifadesine yer verildi.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ!



Kazanın, teknik arıza nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. Rusya'dan yapılan açıklamada 2 kişinin öldüğü bildirildi.

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