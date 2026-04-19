İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Spor ve Gençlik Bakanlığı'ndaki denetimleri sırasında yaptığı açıklamada bölgedeki yüksek tansiyona dair stratejik değerlendirmelerde bulundu. Ülke yönetimine yönelik iç eleştirileri kabul ettiklerini belirten Pezeşkiyan, ABD ve Soykırımcı İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumuna karşı toplumsal birliğin korunmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı, bölgede artan gerilimin kaynağı olarak nitelendirdiği dış müdahalelere karşı direnç mesajı verdi.

NÜKLEER HAKLAR VE TRUMP’A TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer faaliyetlerini engelleme girişimlerini hedef alan Pezeşkiyan, bu kısıtlamaların hukuki bir dayanağı olmadığını savundu. Bir ulusun haklarından mahrum bırakılamayacağını kaydeden lider, "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz" ifadelerini kullanarak Tahran’ın duruşunu netleştirdi. Pezeşkiyan, nükleer program dahil olmak üzere ulusal kazanımların müzakere masasında korunmaya devam edileceğini belirtti.

SAVAŞIN SONLANDIRILMASI VE STRATEJİK KARARLILIK

Tahran’ın çatışmaları başlatan taraf olmadığının altını çizen Pezeşkiyan, bir numaralı hedeflerinin onurlu bir barış tesis etmek olduğunu dile getirdi. Teslimiyetçi bir politika yerine ulusal onuru ve meşru hakları merkeze alan bir çözüm modeline odaklandıklarını vurgulayan İranlı lider, savaşın ancak İran halkının haklarının tanınmasıyla kalıcı olarak sona erebileceği mesajını verdi. Siyasi ve askeri stratejilerin bu temel prensip üzerine kurgulandığı ifade edildi.