Savaşın bedeli mutfaklara yansıyacak: Küresel gübre ve gıda tedariği çıkmazda

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala, Batı ve Siyonist bloğun bölgedeki askeri faaliyetlerinin tetiklediği istikrarsızlığın, küresel gıda güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini bildirdi. Cenevre’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okonjo-Iweala, uluslararası tedarik zincirlerinin açık tutulması hususunda acil çağrıda bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI: KÜRESEL TARIMIN CAN DAMARI

Gerilimin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı, sadece enerji nakli için değil, küresel tarım üretimi için de kritik bir öneme sahip. DTÖ verilerine göre:

Dünyadaki azotlu gübre arzının yaklaşık üçte biri bu boğaz üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sevkiyat kanallarındaki tıkanıklık, gübre arzının durmasına ve tarımsal girdi maliyetlerinin öngörülemez seviyelere yükselmesine neden oluyor.

TEDARİK ZİNCİRİNDE KIRILMA RİSKİ

Okonjo-Iweala, bölgedeki çatışmaların enerji maliyetlerini tırmandırmasının gübre üretimini ve dağıtımını imkansız hale getirebileceğini vurguladı. Uzun süreli bir kesintinin çiftçileri daha az verimli ürünlere yönelteceğine dikkat çeken DTÖ Başkanı, bu durumun gıda sistemleri üzerinde "zincirleme bir yıkım" etkisi yaratacağı uyarısında bulundu.

Küresel gıda ticareti kanallarının açık ve öngörülebilir tutulmasının hayati önemde olduğunu belirten Okonjo-Iweala, ancak bu sayede temel gıda maddelerinin en çok ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşabileceğini ifade etti.