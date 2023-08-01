Savunma Bakanlığı yetkilileri "yanlışlıkla" askeri haritayı paylaştı!

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Hardalias'ın incelediği askeri haritayı sansürlemeden paylaşan Yunanistan Savunma Bakanlığı hatasını fark etti. Fotoğrafın yayılmasına engel olamayan yetkililer düzeltme yapmaya çalıştı ancak gel kaldı.

Yunanistan hem anakarada hem de adalarda süren yangınları söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangınlar sürerken çeşitli cephaneliklerde de patlamalar meydana geldi.

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias patlamaların sonrasında çeşitli değerlendirmeler yapmak için alandaydı. Gözlemleri sırasında askeri haritayı inceleyen Hardalias'ın fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıldı.

HATAYI FARK ETTİLER, SİLİP YENİDEN PAYLAŞTILAR

Çeşitli askeri üs ve cephaneliklerin yerini gösteren haritayı paylaştığını fark eden yetkililer paylaşımı sildi. Haritanın sansürlenmiş hali yeniden paylaşıldı. Ancak internette çoktan yayılan haritayı Yunan basını "Silahlı kuvvetlerin yakıt depolarını gösteriyor" diyerek paylaştı.