SDG'ye verilen süre doldu! Ateşkes süreci uzatılacak mı?

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Genel Müdürü Muhammed Taha el Ahmed, Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin olarak terör örgütü YPG’nin Suriye uzantısı SDG’ye tanınan sürenin uzatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ahmed, yaptığı değerlendirmede, söz konusu sürenin sona ermesine saatler kala ortaya atılan “ateşkes uzatıldı” iddialarının asılsız olduğunu belirterek, SDG’nin süreci oyalamaya yönelik girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Suriye yönetiminin, sahada sağlanan ilerlemelere rağmen SDG’den bugüne kadar olumlu bir yanıt alamadığını vurgulayan Ahmed, aksine ateşkes ihlallerinin sürdüğünü kaydetti. Ahmed, örgütün sürekli olarak süre talep ettiğini ve bu yolla zaman kazanmaya çalıştığını dile getirdi.

SİLAHLAR DEVLET KONTROLÜNDE OLMALI

Ahmed, ülkedeki tüm silahlı unsurların Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde toplanması gerektiğini vurguladı.

DÖRT GÜNLÜK SÜRE DOLDU

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, SDG ile yürütülen görüşmelerde Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bazı başlıklarda mutabakata varıldığı belirtilmişti. Açıklamada, entegrasyon sürecine ilişkin detaylı bir plan hazırlanması amacıyla SDG’ye dört günlük istişare süresi tanındığı aktarılmıştı.

Yetkililer, bu sürenin uzatılmadığını ve kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha vurguladı. Ayrıca uzlaşma sağlanması halinde Suriye ordusunun Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyeceği, birliklerin şehir dışı hatlarda konuşlanacağı ifade edilmişti.